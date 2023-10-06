В Запорожской области собрали около 2,5 млн тонн урожая

Средняя эффективность составила 30 ц с 1 га

ТАСС, 6 октября. Почти 2,5 млн тонн урожая собрали аграрии Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Это [разминирование полей], конечно, вносит свои ограничения, но это не помешало нам собрать почти 2,5 млн тонн урожая со средней эффективностью 30 ц с 1 га. <...> Это мы еще не собрали более 600 тыс. тонн масленичных культур, семечек в первую очередь, и где-то 170 тыс. тонн у нас будет собрано еще овощей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Губернатор напомнил, что в прошлом году средняя эффективность сбора урожая была 22 ца с 1 га. По его словам, разминирование полей затрудняет работу, так как при обнаружении любого "непонятного объекта" обработка поля останавливается, хотя иногда такие объекты могут быть результатом работы ПВО.

"Могу с гордостью сказать, что сельхозники Запорожской области справляются с поставленными задачами в таких трудных условиях", - подчеркнул Балицкий.