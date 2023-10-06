"Газпром нефть" сдвинула ремонты НПЗ с сентября для поставок топлива на рынок РФ

Глава компании Александр Дюков также сообщил об увеличении объемов реализации нефтепродуктов через биржу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" сдвинула запланированные на сентябрь ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что позволило продолжить производство топлива и поставлять его на внутренний рынок. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить о той ситуации, которая возникла в сентябре, компания "Газпром нефть" оперативно отреагировала. Мы внесли изменения в график ремонтов. И, соответственно, те ремонты, которые были запланированы в сентябре, мы сдвинули по срокам, что позволило нам продолжать производство моторных топлив и поставлять их на внутренний рынок", - сказал он.

Дюков добавил, что "Газпром нефть" увеличила объемы реализации нефтепродуктов через биржу, выполнила все обязательства перед сельхозпроизводителями и откликнулась на их дополнительные пожелания по объемам поставок топлива. "И также мы делали все, чтобы предлагать нефтепродукты на бирже и в рознице на наших АЗС по более низким ценам", - отметил глава "Газпром нефти".

О ситуации на топливном рынке

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца 2023 года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).