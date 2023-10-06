В "Лукойле" заявили, что принятые кабмином меры должны стабилизировать рынок топлива РФ

По словам главы компании Вадима Воробьева, "пакет настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Принятый правительством РФ пакет мер по топливу выгоден как его производителям, так и потребителям, заявил глава "Лукойла" Вадим Воробьев.

Он надеется, что эти меры позволят стабилизировать внутренний рынок.

"Сегодня правительство при участии министерств, ведомств и в том числе с нашим участием, нефтяных компаний, разработало действительно комплексный пакет мер. И будем надеяться, что этот пакет приведет к стабилизации на внутреннем топливном рынке. Пакет настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".