6 октября, 13:58,
обновлено 6 октября, 14:16

В "Лукойле" заявили, что принятые кабмином меры должны стабилизировать рынок топлива РФ

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

По словам главы компании Вадима Воробьева, "пакет настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Принятый правительством РФ пакет мер по топливу выгоден как его производителям, так и потребителям, заявил глава "Лукойла" Вадим Воробьев.

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Он надеется, что эти меры позволят стабилизировать внутренний рынок.

"Сегодня правительство при участии министерств, ведомств и в том числе с нашим участием, нефтяных компаний, разработало действительно комплексный пакет мер. И будем надеяться, что этот пакет приведет к стабилизации на внутреннем топливном рынке. Пакет настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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