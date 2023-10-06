Минсельхоз рассчитывает на дальнейшую корректировку цен на топливо для аграриев

В ведомстве указали, что наблюдается определенное снижение цен, но не во всех регионах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России отмечает снижение цен на топливо для аграриев и рассчитывает на дальнейшую корректировку цен, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы видим, что у нас определенное снижение цен от пика наблюдается, но не во всех регионах. То есть в ряде регионов существенное напряжение сохраняется. По крайней мере рассчитываем на дальнейшую корректировку цены с учетом, как я уже сказал, принятых сегодня решений правительства. Очень рассчитываем, что благодаря этому в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей", - сказал Разин.

Ранее Минсельхоз сообщал, что некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев высказывал опасения, что дефицит топлива у аграриев может остановить полевые работы. В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что российские нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев топливом в период посевной.