В России спрогнозировали рост экспорта свинины в 2023 году на 30%

По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, он может составить 220 тыс. тонн

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экспорт российской свинины по итогам 2023 года может увеличиться на 29,4% по сравнению с прошлым годом и составить порядка 220 тыс. тонн. Об этом журналистам заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2023".

"В прошлом году мы экспортировали порядка 170 тыс. тонн, в этом году мы ожидаем порядка 220 тыс. тонн, это все без Китая", - сказал он.

Ковалев отметил, что ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в РФ в настоящее время не влияет на экспорт и находится "под абсолютным контролем".

"У нас АЧС уже 15 лет, и за это время было проделано огромное количество работы как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Со стороны государства была усовершенствована система государственной ветеринарной службы, был возвращен на федеральный уровень надзор. Со стороны бизнеса прежде всего эти инвестиции в систему биозащиты - для того, чтобы получить высшие уровни так называемого компартмента, то есть биологической защиты предприятия", - заключил Ковалев.

Об африканской чуме свиней

Африканская чума свиней - высокозаразная вирусная болезнь, впервые зарегистрированная в 1903 году в Южной Африке. Согласно международной классификации, относится к списку особо опасных болезней животных. Опасности для человека она не представляет, но наносит экономический ущерб. Все поголовье в зоне очага заболевания подлежит уничтожению.

Ранее геном вируса АЧС был выявлен в сосисках "Баварские" производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области, которые продавались в магазине Элисты. Позже вирус также обнаружили в колбасах и сосисках, реализуемых в Ханты-Мансийском автономном округе.