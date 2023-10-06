GELEO стала владельцем польских активов "Новатэка"

Швейцарская Novatek Gas & Power GmbH продала все свои акции Novatek Green Energy польской GELEO

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Польская GELEO стала владельцем Novatek Green Energy, которая аккумулировала находящиеся в этой стране активы российского "Новатэка", сообщила Novatek Green Energy.

Отмечается, что GELEO принадлежит сотрудникам Novatek Green Energy.

Эта компания сообщила, что 4 октября единственный акционер Novatek Green Energy, то есть швейцарская Novatek Gas & Power GmbH, продала все свои акции Novatek Green Energy польской компании GELEO.

Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение возможности их участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.

Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям. Из-за этого несколько десятков польских гмин (малые административно-территориальные единицы в Польше) остались без газоснабжения. Власти Польши обязали Novatek Green Energy предоставить доступ государственным компаниям к их газовой инфраструктуре, чтобы они могли начать поставлять газ в районы, оставшиеся без газоснабжения.

В связи с происходящим "Новатэк" обратился в польский суд и в суд ЕС.