"Техноспарк" начал серийное производство станций быстрой зарядки автомобилей

В серию вошла станция, которая может заряжать два электромобиля одновременно и оснащена тремя коннекторами разных стандартов, рассказали в пресс-службе группы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания из группы "Техноспарк" (входит в Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) запустила серийное производство и начала поставки на отечественный рынок энергостанций высокой мощности для быстрой зарядки электроавтомобилей, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Техноспарк".

"Первой в серию пошла станция быстрой зарядки, на нее уже есть заказчик. Она может заряжать два электромобиля одновременно и оснащена тремя коннекторами разных стандартов. Станция имеет сертификат СТ-1 и попадает под программу субсидирования: покупатель может компенсировать часть потраченной на приобретение станции суммы из бюджета", - сообщили в пресс-службе.

​​​​Пилотная электростанция уже прошла тесты и была запущена в серийное производство. Компания начала поставки и в октябре планирует поставить 10 станций, а до конца года - до 60. Производство остальных моделей планируется начать сразу же после изготовления первой серии ультрабыстрых станций

В разработанную серию станций вошли четыре модели: быстрые мощностью 150 кВт и 80 кВт, медленная (44 кВт) и домашняя (22 кВт). Две последние заряжают переменным током, остальные - постоянным током.

Стоимость зарядных станций зависит от типа зарядки и объема партии и будет варьироваться в диапазоне от 150 тыс. рублей до 3,5 млн рублей.

Производством и установкой станций занимается компания EV Ten группы "Техноспарк".