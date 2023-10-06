В Узбекистане потребовали от Yandex Go зарегистрироваться как налоговый резидент

Компания Ridetech International, представляющая в республике агрегатор такси, должна обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам фискальные чеки

ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Государственный налоговый комитет Узбекистана (ГНК) потребовал, чтобы нидерландская компания Ridetech International, представляющая в республике агрегатор такси Yandex Go, зарегистрировалась в республике в качестве налогового резидента, в противном случае его деятельность будет заблокирована. Регистрация в качестве налогового резидента и оплата соответствующих налогов соответствует законодательству страны, сообщила пресс-служба ГНК.

"В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, налоговый комитет направит в Министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана", - говорится в сообщении. Также сообщается, что компания должна обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам фискальные чеки.

Ранее сообщалось, что доходы Ridetech International в Узбекистане не подлежат налогообложению, поскольку между Узбекистаном и Нидерландами подписан договор об избежании двойного налогообложения.