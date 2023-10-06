"Газпром газораспределение Псков" оштрафовали за срыв срока догазификации

В УФАС отметили, что размер штрафа составляет 1 млн рублей

ТАСС, 6 октября. Компания "Газпром газораспределение Псков" должна заплатить штраф в размере 1 млн рублей за неисполнение своих обязательств по пяти договорам по присоединению домовладений к газовым сетям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

"Газпром газораспределение Псков" оштрафовано на 1 млн рублей за неисполнение своих обязательств по пяти договорам по техническому присоединению домовладений к газовым сетям по региональной программе газификации Псковской области на 2017-2026 годы", - отмечается в сообщении.

Согласно правилам подключения к газовым сетям, срок присоединения определяется программой догазификации, действующей в регионе, и не должен выходить за пределы 2022 года. Исключение составляют случаи, когда для подключения необходимо увеличить пропускную способность газовых сетей, или если сети будут проложены после 2022 года.

Как отметили в ведомстве, препятствий для исполнения обязательств по этим пяти договорам у сетевой компании не было.