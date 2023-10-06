6 октября, 14:22
Санкции в отношении России

США обнародовали имена еще 11 россиян, внесенных в санкционные списки

Здание Министерства финансов США. Chip Somodevilla/ Getty Images
Здание Министерства финансов США
© Chip Somodevilla/ Getty Images

Причиной стала предполагаемая вредоносная деятельность в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Администрация США обнародовала имена еще 11 граждан России, внесенных в американские санкционные списки по Украине и в связи с предполагаемой вредоносной деятельностью в киберпространстве.

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Официальное уведомление на этот счет разместило в так называемом Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства - Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. "Вся собственность и доли в собственности этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, блокированы. Гражданам США в целом запрещено совершать транзакции с этими лицами", - говорится в оповещении.

Основания применения ограничительных мер против этих россиян или какие бы то ни было детали в уведомлении не приводятся. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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