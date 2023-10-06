В Подмосковье собрали около 40 тыс. тонн зернобобовых культур

План по сбору выполнен на 93%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Почти 40 тыс. тонн зернобобовых культур собрали с сельхозземель Московской области, план по сбору выполнен на 93%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодня зернобобовые убраны на площади 11,5 тыс. га. Валовый сбор достиг показателя в 39,5 тыс. тонн, что на 23,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 34,4 центнера на га", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе добавили, что план по сбору зернобобовых культур в Московкой области к настоящему времени выполнен на 93%.

В министерстве уточнили, что горох убран на площади свыше 11 тыс. га, что составляет 98% от плана. Валовый сбор составил более 38,6 тыс. тонн - это на 23,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Прочие зернобобовые убраны на 54% от плана с площади 0,4 тыс. га.