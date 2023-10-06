Hoegh LNG останется оператором базового судна Independence СПГ-терминала в Литве

До конца 2024 года Литва выкупит его у норвежской компании

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Норвежская компания Hoegh LNG останется оператором базового судна Independence терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал), работающего в Клайпедском государственном морском порту Литвы. Об этом сообщило предприятие Klaipedos nafta, являющееся оператором СПГ-терминала в целом.

"До конца 2024 года Литва выкупит у норвежской Hoegh LNG базовое судно. При этом норвежская компания на протяжении еще пяти лет будет его оператором", - говорится в сообщении.

Собрание акционеров Klaipedos nafta одобрило договор с Hoegh LNG по эксплуатации и техническому надзору, который будет обходиться в €4,85 млн в год без дополнительных трат на возможный ремонт базового судна.

Как утверждает литовская сторона, после выкупа Independence стоимость услуг его оператора будет на треть меньше того, что приходится платить сейчас.