6 октября, 14:43

Hoegh LNG останется оператором базового судна Independence СПГ-терминала в Литве

До конца 2024 года Литва выкупит его у норвежской компании

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Норвежская компания Hoegh LNG останется оператором базового судна Independence терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал), работающего в Клайпедском государственном морском порту Литвы. Об этом сообщило предприятие Klaipedos nafta, являющееся оператором СПГ-терминала в целом.

"До конца 2024 года Литва выкупит у норвежской Hoegh LNG базовое судно. При этом норвежская компания на протяжении еще пяти лет будет его оператором", - говорится в сообщении.

Собрание акционеров Klaipedos nafta одобрило договор с Hoegh LNG по эксплуатации и техническому надзору, который будет обходиться в €4,85 млн в год без дополнительных трат на возможный ремонт базового судна.

Как утверждает литовская сторона, после выкупа Independence стоимость услуг его оператора будет на треть меньше того, что приходится платить сейчас. 

Теги:
ЛитваНорвегия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация