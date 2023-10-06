Председателем совета директоров "МТС Медиа" избрали Софью Митрофанову

С 2021 по 2023 годы она занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председателем совета директоров "МТС Медиа" избрана экс-гендиректор онлайн-кинотеатра Premier Софья Митрофанова. Об этом говорится в сообщении компании МТС.

"ПАО "МТС" объявляет об избрании Софьи Митрофановой на должность председателя совета директоров МТС Медиа. Софья Митрофанова вошла в состав совета директоров в качестве независимого члена", - сказано в сообщении.

С 2021 по 2023 годы Митрофанова занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, с 2020 по 2021 годы была директором дирекции по коммуникациям холдинга "Газпром-медиа", с 2018 по 2020 годы работала генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler, а с 2016 по 2018 года занимала пост директора по контенту видеосервиса "Иви". "В состав совета директоров также входят три независимых директора: Сергей Титинков, Александр Плотников, Елена Бальмонт", - добавили в пресс-службе.

"МТС Медиа" - дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт - онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС.