6 октября, 15:12

Российский экологический оператор проведет аудит обращения с отходами в Гане

Как сообщалось ранее, Россия и Китай готовят совместное производство оборудования по переработке отходов для себя и рынка стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представители Российского экологического оператора (РЭО) проведут аудит системы обращения с отходами в городе Аккра, столице Ганы. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"На встрече обсуждались вопросы устройства системы обращения с твердыми коммунальными отходами в столице Ганы. Договорились о проведении первичного аудита данной системы и продолжении сотрудничества", - заявил глава РЭО Денис Буцаев по итогам онлайн-совещания с представителями властей столицы Ганы.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай готовят совместное производство оборудования по переработке отходов для себя и рынка стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Также РЭО обсуждает сотрудничество по переработке отходов с Мьянмой, Вьетнамом и Таиландом. 

Теги:
ГанаРоссияБуцаев, Денис Петрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация