Российский экологический оператор проведет аудит обращения с отходами в Гане

Как сообщалось ранее, Россия и Китай готовят совместное производство оборудования по переработке отходов для себя и рынка стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представители Российского экологического оператора (РЭО) проведут аудит системы обращения с отходами в городе Аккра, столице Ганы. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"На встрече обсуждались вопросы устройства системы обращения с твердыми коммунальными отходами в столице Ганы. Договорились о проведении первичного аудита данной системы и продолжении сотрудничества", - заявил глава РЭО Денис Буцаев по итогам онлайн-совещания с представителями властей столицы Ганы.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай готовят совместное производство оборудования по переработке отходов для себя и рынка стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Также РЭО обсуждает сотрудничество по переработке отходов с Мьянмой, Вьетнамом и Таиландом.