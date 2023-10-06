"Газпром нефть" выступила с поддержкой новых мер кабмина на рынке топлива

Компания также поддержала решение правительства частично снять ограничения на экспорт дизельного топлива, поскольку исторически мощность российских НПЗ существенно превышает потребности внутреннего рынка

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" выступила с поддержкой новых мер по стабилизации российского топливного рынка, которые были объявлены правительством, сообщили в компании.

"Благодаря принятым решениям снижение биржевых цен на бензин и дизельное топливо составило от 8 до 18 тыс. руб. за тонну. Сокращение оптовых цен уже транслируется на цены региональных нефтебаз и автозаправочных сетей - как у вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и у независимых игроков", - сказано в сообщении.

Компания также поддерживает и решение правительства частично снять ограничения на экспорт дизельного топлива, поскольку исторически мощность российских НПЗ существенно превышает потребности внутреннего рынка.

В "Газпром нефти" подчеркнули, что компания в полном объеме выполняет обязательства по поставке дизельного топлива сельхозпроизводителям, а некоторым регионам выделила дополнительные объемы - по соответствующим запросам.

Компания также выполняет рекомендации регуляторов по объемам реализации топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. "В период ажиотажного роста биржевых цен в августе и сентябре этого года "Газпром нефть" последовательно реализовывала меры по снижению спекулятивного спроса на торгах, в том числе - по выявлению покупателей, приобретающих топливо с целью дальнейшего "серого" экспорта", - сказано в сообщении.

Ранее глава компании Александр Дюков в эфире телеканала "Россия-24" говорил, что "Газпром нефть" сдвинула запланированные на сентябрь ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, что позволило продолжить производство топлива и поставлять его на внутренний рынок.

Дюков добавил, что "Газпром нефть" увеличила объемы реализации нефтепродуктов через биржу, выполнила все обязательства перед сельхозпроизводителями и откликнулась на их дополнительные пожелания по объемам поставок топлива. "И также мы делали все, чтобы предлагать нефтепродукты на бирже и в рознице на наших АЗС по более низким ценам", - отметил глава "Газпром нефти".

О ситуации на топливном рынке

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца 2023 года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).