В Мурманской области открылась фабрика по производству охлажденного лосося

Объем инвестиции составил 1,1 млрд рублей

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ) открыл в Мурманской области фабрику по производству охлажденного лосося. Объем инвестиции составил 1,1 млрд рублей, на предприятии, расположенном в Печенгском округе, создано 100 рабочих мест.

"Дан старт работе новой фабрики по производству охлажденного лосося в поселке Лиинахамари Печенгского округа, - сообщили в министерстве информационной политики Заполярья. - В реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестировано около 1,1 млрд рублей. Мощность предприятия - 165 тонн охлажденной рыбы в сутки".

Губернатор Андрей Чибис отметил, что на предприятии зарплата на созданных 100 рабочих местах выше средней по региону. "Рыбная отрасль для Кольского края всегда имела большое значение. И сегодня ее былая мощь вновь возрастает. Свой вклад в развитие рыбопромышленности активно вносят резиденты АЗРФ. Резидент Арктической зоны вложил в проект чуть более миллиарда рублей. Чтоб было понятно - это треть годового бюджета всего Печенгского округа", - сказал Чибис на церемонии запуска проекта.

Как отметил генеральный директор ООО "Русский лосось" Павел Тихонов, это первое предприятие в Северо-Западном федеральном округе, специализирующееся на безотходной и экологически чистой переработке живого атлантического лосося и форели, предприятию удалось достичь почти полностью замкнутого цикла производства рыбной продукции высокой добавленной стоимости. "Рыба выращивается руками рыбоводов с помощью всех сопутствующих служб - судоводителей, водолазов и так далее. Она выращивается два года. Через фабрику рыба проходит в течение максимум 1,5 часов. Далее она сразу грузится в машину и уезжает в Московскую и Ленинградскую области уже на реализацию. То есть это реально свежий продукт, который поступает на рынки", - сказал он.

"Благодаря принятию в 2020 году пакета законов о системе преференций российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с единым набором льгот. В настоящее время в Мурманской области 25 резидентов АЗРФ вывели свои проекты на стадию эксплуатации. Всего же в регионе более 200 резидентов АЗРФ, инвесторы вложили в экономику региона 31 млрд рублей и создали рабочие места для 2,2 тыс. северян", - приводит Мининформ цитату директора КРДВ Мурманск Александра Шутова.

Для инвесторов Арктической зоны РФ на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действует субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. Меры господдержки позволяют предпринимателям быстрее реализовывать инвестпроекты, выходить на прибыль, создавать новую инфраструктуру для жителей арктических городов.