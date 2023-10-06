РФ и Узбекистан будут развивать инфраструктуру транспортировки газа и нефти

Стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан продолжат строительство и реконструкцию инфраструктуры для транспортировки газа и нефти. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики", - указывается в тексте документа.