6 октября, 15:41,
обновлено 6 октября, 15:57

Россия и Узбекистан договорились расширить использование нацвалют во взаиморасчетах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан будут укреплять сотрудничество для расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере в целях обеспечения бесперебойного обслуживания внешнеэкономической деятельности, дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. При этом стороны будут учитывать интересы хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация