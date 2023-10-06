Россия и Узбекистан договорились расширить использование нацвалют во взаиморасчетах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан будут укреплять сотрудничество для расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере в целях обеспечения бесперебойного обслуживания внешнеэкономической деятельности, дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. При этом стороны будут учитывать интересы хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа.