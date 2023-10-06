"Русгидро" нашло подрядчика в Красноярске для ремонта офиса за 8,2 млрд рублей

Согласно документам, за эти деньги компания должна выполнить ремонтные и пусконаладочные работы, включая поставку оборудования

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Прайдекс Констракшн" выиграла торги для реконструкции и ремонта офисного здания в центре Красноярска для АО "УК ГидроОГК" (входит в структуру "Русгидро"). Строительно-монтажные работы предприятие выполнит за 8,2 млрд рублей, следует из данных электронной торговой площадки.

"Заседание закупочной комиссии <...> о выборе победителя закупки решило: признать победителем закупки участника, занявшего 1 место в ранжировке по степени предпочтительности для заказчика - ООО "Прайдекс Констракшн", - сообщается в конкурсной документации.

Победитель торгов предложил сделать все работы не более, чем за 8,295 млрд рублей. Согласно документам, за эти деньги компания должна выполнить ремонтные и пусконаладочные работы, включая поставку оборудования.

Весной 2023 года компания "Русгидро" заявила, что к 2024 году планирует перенести головной офис из Москвы в Красноярский край. Необходимость переезда "Русгидро" обусловлена равной удаленностью нового офиса от производственных объектов компании, снижением издержек, в том числе за счет продажи недвижимости в Москве и Московской области. В августе 2023 года был объявлен конкурс под нужды АО "УК ГидроОГК" на выполнение строительно-монтажных работ в офисном здании площадью более 33 тыс. кв. м в историческом центре Красноярска. Начальная цена торгов составила 8,3 млрд рублей.

Компания "Прайдекс Констракшн" находится в Москве и занимается строительством жилых и нежилых зданий.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).