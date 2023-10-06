СМИ: на Украине арестовали 100% акций мобильного оператора "Киевстар"

Как сообщило издание "Экономическая правда", российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов контролируют ЧАО "Киевстар" через нидерландскую компанию VEON Ltd

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Арест судом активов российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на Украине затронул 100% акций крупнейшего мобильного оператора страны "Киевстар". Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на собственные источники.

По его данным, бизнесмены контролируют ЧАО "Киевстар" через нидерландскую компанию VEON Ltd. Кроме того, под арестом оказалась принадлежащая "Киевстару" компания ООО "Хелси Украина", в распоряжении которой медицинские данные большинства украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом. Число абонентов "Киевстара" по состоянию на конец 2022 года составляло 24,8 млн человек.

Ранее украинский суд по требованию Службы безопасности Украины (СБУ) наложил арест на счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн) и активы 20 компаний.

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, Фридману вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Фридман и Авен владели пакетами акций бывшего "Альфа-банка Украина". Весной 2022 года пакеты подпавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева (20,9659% и 16,3239% соответственно), Фридмана (32,86%), Авена (12,4018%) перешли к Косогову (40,9614%). Однако в октябре 2022 года Нацбанк Украины запретил Косогову завершить сделку по приобретению акций у прежних владельцев. В июле 2023 года правительство Украины завершило национализацию банка, переименованного в "Сенс-банк".

Фридман, Авен и Косогов внесены в украинский санкционный список.