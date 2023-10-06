Роскачество заявило, что онлайн-торговля алкоголем приведет к росту производства вин РФ

По словам замруководителя организации Елены Саратцевой, вино может быть более проблемным продуктом из-за необходимости соблюдения требований к прослеживаемости и акцизов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Легализация интернет-торговли алкоголем может стать одним из драйверов роста производства российских вин, считает заместитель руководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева.

"Эта мера позволит дополнительно поднять продажи российских вин. То есть это может стать еще одним драйвером роста производства российских вин и интереса со стороны покупателей. Ведь регионы у нас потенциально в этом заинтересованы", - сказала она на форуме "Антиконтрафакт-2023".

По словам Саратцевой, вино может быть более проблемным продуктом из-за необходимости соблюдения требований к прослеживаемости и акцизов, потому что на каждом этапе акциз необходимо будет считывать и верифицировать. Поэтому, скорее, здесь могут быть дополнительные трудности, отметила она.

Онлайн-продажи - это возможность для небольших малотиражных хозяйств при помощи квалифицированного оператора обеспечить доставку вина каждому заинтересованному потребителю с соблюдением условий, в частности необходимой температуры, подчеркнула Саратцева.

"Онлайн-продажа позволяет насытить алкоголем организации общественного питания в регионах, где вино не производится. Мы здесь, прежде всего, говорим о Сибирском федеральном округе. Сегодня если в населенном пункте не работает дистрибьютор, то население фактически не имеет возможности познакомиться с качественными российскими винами, вино туда не доезжает", - отметила она.

Во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет. Сейчас в стране торговля алкоголем онлайн запрещена.