6 октября, 16:47

Несколько испанских сайтов в день саммита ЕС в Гранаде подверглись кибератакам

В их числе сайты государственных учреждений, передает Reuters

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Несколько испанских сайтов, в том числе сайты государственных учреждений, подверглись кибератакам в пятницу, в день неформального саммита лидеров стран ЕС в Гранаде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Испании.

Согласно этому заявлению, "после волны кибератак, которым подверглись различные учреждения Испании и которая совпала с неформальным саммитом [лидеров ЕС]", все службы вернулись к нормальной работе после незначительных перебоев, а также были усилены меры безопасности. 

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