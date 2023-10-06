Несколько испанских сайтов в день саммита ЕС в Гранаде подверглись кибератакам

В их числе сайты государственных учреждений, передает Reuters

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Несколько испанских сайтов, в том числе сайты государственных учреждений, подверглись кибератакам в пятницу, в день неформального саммита лидеров стран ЕС в Гранаде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Испании.

Согласно этому заявлению, "после волны кибератак, которым подверглись различные учреждения Испании и которая совпала с неформальным саммитом [лидеров ЕС]", все службы вернулись к нормальной работе после незначительных перебоев, а также были усилены меры безопасности.