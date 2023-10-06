Дефицит бюджета РФ в январе - сентябре предварительно составил 1,7 трлн рублей

Объем расходов федерального бюджета за девять месяцев составил 21,432 трлн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе - сентябре 2023 года составил 1,7 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте Минфина России.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - сентябре 2023 года составил 19 734 млрд рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика," - говорится в сообщении.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года составил 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7% (-0,1% год к году с начала II квартала 2023 года).

В целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете, добавили в министерстве.