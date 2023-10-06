6 октября, 16:00,
обновлено 6 октября, 16:02

Нефтегазовые доходы бюджета за январь - сентябрь упали на 34,5%

Они составили 5,575 трлн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за январь - сентябрь 2023 года получил 5,575 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 34,5% ниже, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.

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Такая динамика связана с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, пояснили в министерстве. "Месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн руб. в год)", - подчеркивается в сообщении.

В Минфине отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за отчетный период составили 14,158 трлн рублей, что на 26% выше, чем годом ранее. 

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