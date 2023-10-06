6 октября, 16:08

По итогам переговоров Путина и Мирзиёева подписано 11 документов

В частности, президенты РФ и Узбекистана приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан подписали 11 документов о сотрудничестве по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, которые прошли в Кремле.

В частности, главы государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Между правительствами двух стран подписано соглашение об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде.

Также утверждена программа сотрудничества между МИД России и Узбекистана на 2024-2025 годы. Помимо этого приняты документы о развитии связей по линии министерств науки и высшего образования, таможенных ведомств, железных дорог и ряда других структур. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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