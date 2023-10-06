В Узбекистане сообщили, что 70% экспортно-импортных операций с РФ составляют промтовары

По словам президента республики Шавката Мирзиёева, две страны договорились принять действенные меры по увеличению товарооборота, а также продолжить совместную работу по взаиморасчетам в национальных валютах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. 70% в структуре экспортно-импортных операций между Россией и Узбекистаном составляют промышленные товары и товары с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев журналистам по итогам российско-узбекистанских переговоров.

"Хочу особо обратить внимание: в настоящее время в структуре экспортно-импортных операций между Россией и Узбекистаном 70% составляют промышленные товары, продукция с высокой добавленной стоимостью. Ранее этого не наблюдалось. Такие высокие результаты достигнуты за последние два-три года", - подчеркнул Мирзиёев.

По его словам, стороны договорились принять действенные меры по увеличению товарооборота, продолжить совместную работу по взаиморасчетам в национальных валютах. "Будем формировать постоянно действующую экспертную группу по совместному анализу и выявлению возможностей расширения торговли", - отметил Мирзиёев.