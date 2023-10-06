"Почта банк" зафиксировал двукратный рост вкладов с начала года

Общий портфель привлеченных средств физических лиц по итогам сентября установил абсолютный рекорд за всю историю банка, составив 426 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем средств населения на вкладах "Почта банка" с начала года вырос вдвое, а общий портфель привлеченных средств физических лиц по итогам сентября установил абсолютный рекорд за всю историю банка, составив 426 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С начала 2023 года объем размещенных средств на вкладах "Почта банка" увеличился вдвое. Общий портфель привлеченных средств физических лиц по итогам сентября установил абсолютный рекорд за всю историю банка и достиг 426 млрд рублей, - отметили в пресс-службе. - При этом только в августе на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и ставок по сберегательным продуктам привлечение во вклады в "Почта банке" всего за неделю выросло более чем в пять раз. Свыше половины клиентов сейчас предпочитают краткосрочные депозиты - на три-шесть месяцев".

В свою очередь заместитель президента - председателя правления "Почта банка" Алексей Охорзин подчеркнул, что на фоне очередного повышения ключевой ставки на рынке наблюдается новый виток повышения ставок по вкладам. "Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше. В сложившихся условиях мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на краткосрочные вклады - на три-шесть месяцев. Они отличаются оптимальным сочетанием короткого срока размещения и привлекательных ставок. Так вы сможете зафиксировать высокую доходность на короткий срок и быстро отреагировать в случае изменения условий на рынке. В условиях волатильности и колебания ключевой ставки потребители выбирают в первую очередь короткие вклады. На текущий момент более половины новых вкладов нашем банке открывается на три-шесть месяцев", - добавил Охорзин, уточнив, что банк предлагает вклады под 13% сроком на три месяца.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что на депозитном рынке наблюдается переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады. Регулятор ожидает ускорения этого процесса благодаря дальнейшему повышению привлекательности таких продуктов.

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.