В ФТС призвали гармонизировать регламент ЕАЭС с требованиями Евросоюза к оливковому маслу

По словам замначальника Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ведомства Ирины Громовой, качество оливкового масла необходимо поднимать, ужесточая требования к нему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Гармонизация регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза относительно оливкового масла позволит повысить безопасность и качество продукции, заявила замначальника Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России Ирина Громова на форуме "Антиконтрафакт".

Она отметила, что эти документы уже гармонизированы по двум параметрам безопасности.

"Достаточно ли этого? Нет, однозначно нет. <...> Мы призываем и заинтересованы в организации начала работы по гармонизации норм ЕАЭС в части оливкового масла с международными европейскими требованиями", - сказала Громова на сессии "Хлеб насущный: подделки в пищевой продукции". По ее словам, качество оливкового масла необходимо поднимать, ужесточая требования к нему.

Замдиректора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Вероника Бобровская отметила, что обезопасить продукцию поможет маркировка, которая также покажет контролирующим органам, на какой продукт и какого производителя следует обратить внимание. "Где и что надо проверить, привлечь к ответственности в случае нарушения", - добавила она.

Ранее Минпромторг России предложил провести в стране эксперимент по маркировке растительных масел, в том числе оливковое. Эксперимент планируется провести с 1 декабря 2023 по 31 августа 2024 года. Он направлен на тестирование технологии нанесения средств идентификации на пищевые растительные масла, а также на апробацию механизмов маркировки масел для противодействия их незаконному ввозу, производству и обороту.