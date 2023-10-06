Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,42-0,46%

Они составили 3 144,89 и 987,14 пункта соответственно

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги пятницы умеренным ростом. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,42%, до 3 144,89 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,46%, до 987,14 пункта. Курс доллара снизился на 0,09%, до 100,32 рубля, евро вырос на 0,36%, до 106,13 рубля, юань уменьшился на 0,003%, до 13,73 рубля.

"Слабость рубля оказывала поддержку акциям экспортеров, однако спад нефтяных котировок и общерыночных настроений активизировал биржевых "медведей". В конце недели усилившийся глобальный доллар не позволил нефти развить ценовой отскок. Индекс DXY пошел вверх после публикации сентябрьского отчета по американскому рынку труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за месяц увеличилось на 336 тыс., тогда как ожидался рост на 170 тыс. Сильный рынок труда воспринимается инвесторами как сигнал к еще более высоким ставкам ФРС", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста рынка акций в пятницу оказались акции "Фосагро" (+3,9%) в связи с тем, что инвесторы ожидают новой рекомендации совета директоров собранию акционеров по дивидендам за I полугодие 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения оказались акции энергокомпании ДЭК (-3,5%) без значимых новостей, добавила она.

Прогноз на следующую неделю

В ближайшее время инвесторы будут ждать выхода данных по темпам потребительских цен США за минувший месяц (12 октября). "Если показатель превысит прогноз, уход от риска на рынках может усилиться. Из статистики понедельника выделим объем промышленного производства Германии в августе", - считает Александр Бахтин.

На российском рынке краткосрочно может продолжиться борьба за подход к 3 200 пунктам по индексу Мосбиржи. По ожиданиям "БКС мир инвестиций", цены на нефть могут восстановиться в район $90, в то же время рубль способен отыграть часть позиций и оттеснить доллар ниже отметки 100 рублей. "Факторы могут уравновешивать друг друга, в результате чего динамика рынка может быть преимущественно боковой", - пояснил Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 9 октября - 3 075 - 3 200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 97-102 рубля. По ожиданиям Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль может провести торги в интервале 99-101 рубль, евро/рубль - в коридоре 105-107 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 13,2-13,9 рубля.