В Сириусе для участников с новых территорий провели мастер-класс по финбезопасности

Мастер-классы стали частью программы международной олимпиады по финансовой безопасности

СИРИУС /федеральная территория/, 6 октября. /ТАСС/. Школьники и студенты из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стали участниками мастер-класса по проведению финансовых расследований, который для них провели в рамках международной олимпиады по финансовой грамотности. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента информационных технологий Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Игорь Баринов.

"На мастер-классе финалисты из образовательных организаций новых территорий провели финансовое расследование, решив предложенный для них кейс. Школьники и студенты отметили, что задания, предложенные им для прохождения на финале олимпиады, были значительно сложнее и интереснее тех, с которыми их знакомили в рамках Летней школы. Под руководством экспертов центра ребята успешно нашли связи между объектами, подозрительные транзакции и конечных бенефициаров", - сказал Баринов.

Мастер-классы проводились при помощи обучающей программы "Графус". По словам организаторов, некоторые участники мастер-класса уже познакомились с обучающей системой на Летней школе, которая проводилась центром межолимпиадной подготовки Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и Финансовым университетом при правительстве РФ при содействии Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

"Графус" является разработкой Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. "Графус" - обучающая система по проведению финансовых расследований, кейсы которой основаны на типологии отмывания денег (все данные являются вымышленными). Система позволяет искать данные с помощью визуального запроса, анализировать взаимосвязи между объектами, представлять результаты в виде графов, а также выявлять похожие теневые схемы.

Мастер-классы стали частью программы международной олимпиады по финансовой безопасности. В этом году финалистами стали около 500 школьников и студентов из России и еще 18 стран. Победители и призеры получат льготы при поступлении в ведущие вузы страны, а также возможность устроиться на престижную работу в крупных финансовых организациях. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению президента Владимира Путина.

"Сириус" - территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.