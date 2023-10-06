Парламент Грузии утвердил бюджет на 2023 год

Налоговые поступления увеличили на $195 млн

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии утвердил обновленный вариант бюджета на 2023 год, налоговые поступления которого увеличены на 520 млн лари (около $195 млн). Пленарное заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"82 за, 1 против. Закон принят", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Как ранее в пятницу сообщил первый заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе, вынося проект на голосование, в новой версии увеличен прогнозируемый экономический рост с 5% до 6,5%. Инфляция в текущем году будет ниже 3%-ного целевого показателя, на уровне 2,6%.

В общей сложности налоговые поступления в обновленной версии бюджета составят более 19,4 млрд лари (около $7,3 млрд). Новые поступления в бюджет распределят между министерствами регионального развития и инфраструктуры, образования и науки, здравоохранения, экономики и устойчивого развития, культуры, спорта и молодежи.