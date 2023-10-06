Эксперты считают, что решения кабмина по топливу могут долгосрочно стабилизировать рынок

По словам старшего аналитика "Альфа банка" Никиты Блохина, по сути, Россия возвращается к функционированию демпферного механизма в том виде, в котором он работал с 2019 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новые решения правительства на рынке топлива, в том числе о корректировке демпфирующего механизма, могут долгосрочно стабилизировать цены, а также сбалансировать спрос и предложение бензина и дизеля в России. Однако дальнейшая корректировка этих мер все еще необходима, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В пятницу правительство распорядилось частично возобновить экспорт дизеля (при этом запрет на экспорт бензина все еще сохраняется), а также вернуть старые параметеры демпфирующего механиза, который сглаживал разницу между внутренними и внешними оптовыми ценами на топливо.

Старший аналитик "Альфа банка" Никита Блохин отметил, что, по сути, Россия возвращается к функционированию демпферного механизма в том виде, в котором он работал еще с 2019 года и фактически обеспечивал стабильный уровень цен на российском рынке. "Поэтому восстановление его параметров и предполагает возможность вернуть паритет [между внутренним рынком и экспортной альтернативой] на долгосрочной основе. Другие меры по ручному регулированию приводят лишь к сиюминутному эффекту, который невозможно поддерживать долгосрочно", - сказал он.

По его словам, сейчас стоит ждать дальнейшего сокращения цен в опте или их стабилизации. "Мы видим профицит на рынке, эти объемы сосредоточены в основном в трубопроводной системе "Транснефти". Она уже заполнена и нефтяники начали использовать свои собственные нефтебазы и топливные хранилища. Были риски затоваривания, которые удалось нивелировать частичным снятием ограничений экспорта", - рассказал эксперт.

Аналитик пояснил, что сейчас страна проходит пик потребления дизеля, так как заканчивается сезон сбора урожая. "Спрос будет снижаться, рынок будет избавлен от излишков без рисков для экономики страны", - отметил он.

Что касается бензина, то пока преждевременно говорить о каком-то избытке предложения, так как на экспорт уходила незначительная часть объемов, считает Блохин. "Не думаю, что по этому топливу есть какая-то критическая ситуация с наполнением топливных хранилищ, все-таки спрос в стране стабилен и его падения ждать не стоит", - сказал он.

"Сейчас правительство принимает корректные меры по нормализации ситуации в долгосрочной перспективе, демпфер позволит вернуться к адекватной экономике топливного рынка, а другие меры позволят обеспечить спокойный и плавный переход от текущей экономики, которая была нарушена, к стабильной", - подытожил Блохин.

Впереди много работы

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что принятые решения, по сути, являются лишь частью пути к новой модели регулирования топливного рынка России, которая обеспечит его долгосрочную устойчивость.

"На мой взгляд, проблемы, с которыми рынок столкнулся в августе - октябре, были больше связаны с общей экономической ситуацией, с ростом мировых цен и одновременно - с резким ослаблением рубля. В этих условиях странно говорить о росте цен на топливо, но не обращать внимания на, например, металлы, нефтехимию, импортные товары. Я думаю, что без устойчивой ситуации на валютном рынке выработать долгосрочные решения для топливного рынка будет сложно", - отметил он.

По мнению Александра Фролова из "ИнфоТЭК", принятые решения, скорее, направлены не на долгосрочный результат, а на донастройку действующей системы. "Для достижения устойчивого результата надо предпринимать меры, которые в текущем году уже не могут быть реализованы: требуется оптимизировать графики ремонтов НПЗ с учетом новых параметров летнего пика спроса на моторное топливо, также необходимо пересмотреть нормативы запасов, которые делаются на время ремонтов", - отметил он.

Оксана Лукичева из "Финама" отметила, что можно надеяться, что предпринятых мер будет достаточно. "Но хитрость подобного управления в том, что нерыночные меры вызывают плохо прогнозируемый ответ рынка и это часто снимает часть эффективности предпринятых мер, заставляя вновь реагировать на ситуацию", - сказала она.