6 октября, 16:54,
обновлено 6 октября, 17:30

"Мегафон" может направить более 10 млрд рублей на дивиденды за девять месяцев

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 20 ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить более 10 млрд рублей на дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года, или 16 рублей 13 копеек на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 20 ноября.

20 апреля "Мегафон" выплатил дивиденды из прибыли прошлых лет в сумме 26 млрд рублей, или 41,94 рубля на одну обыкновенную акцию.

Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО по итогам января - июня 2023 года составила 26,9 млрд рублей.

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Крупнейшим акционером компании является USM Group. 

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Россия
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