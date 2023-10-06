В КБР открылся экоотель-башня класса "люкс" на парадроме "Флай Чегем"

Отель построен в стиле древней балкарской башни

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Отель-башня класса "люкс" на 11 номеров открыт на парадроме "Флай Чегем" в Кабардино-Балкарии (КБР), передает корреспондент ТАСС.

"Этот комплекс уникален тем, что здесь использовали только местный материал. Бригада из нашей республики воплотила абсолютно все наши задумки, используя местный камень, дерево и другие материалы", - рассказал владелец отеля, директор ООО "Чегем-Тур" Марат Мушкаев, приглашая гостей внутрь здания.

Отель построен в стиле древней балкарской башни, номера оформлены в таком же стиле. "Отель-башня - это еще один шаг в развитии туризма в нашей республике. Мы поддерживаем такое развитие и благодарим инвесторов за инициативу. У жителей нашей страны есть возможность приехать в наш общий Кавказ и увидеть его другими глазами, и знать, что мы едины", - сказал первый зампред правительства КБР Муаед Кунижев на церемонии открытия.

Единственный в России сертифицированный парадром "Флай Чегем" расположен в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Почти за 20 лет с момента своего открытия из неразвитого и малопосещаемого туристами места "Флай Чегем" стал излюбленным местом отдыха для тысяч экстремалов со всей России. Курорт стал круглогодичным, единовременно на территории парадрома сегодня можно разместить 110 человек, это существенный рост по сравнению с прошедшим периодом.

Горный кемпинг располагается на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря, для проживания доступны домики в формате хостела, где могут разместиться до 40 человек. Летом на "Флай Чегем" запустили первый в КБР глэмпинг-парк почти на 50 мест, проживают гости и в своих палатках.