Болгария ждет от Франции поставку топлива для АЭС "Козлодуй"

Кроме того, по словам премьера Болгарии Николая Денкова, София рассчитывает на экспертизу Парижа при строительстве седьмого и восьмого реактора

СОФИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Премьер Болгарии Николай Денков обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поставку ядерного топлива для АЭС "Козлодуй". Их беседа состоялась в рамках неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Гранаде, сообщает пресс-служба болгарского правительства.

"Уже известно, что для шестого энергоблока АЭС "Козлодуй" мы ждем топливо, произведенное французской компанией. Также рассчитываем на экспертизу Франции при строительстве седьмого и восьмого реактора", - прокомментировал Денков итоги встречи.

В конце декабря 2022 года руководство болгарской атомной электростанции "Козлодуй" подписало с французской компанией "Фраматом", имеющей лицензию на производство топлива от российской компании "ТВЭЛ", соглашение на 10 лет о поставке ядерного топлива для шестого энергоблока АЭС. Первая доставка свежего топлива для шестого энергоблока ожидается в 2025 году. До этого единоличным поставщиком ядерного топлива для болгарской станции была российская компания "ТВЭЛ".

Ранее парламент Болгарии поручил правительству страны осуществить меры по лицензированию альтернативного ядерного топлива с целью выдачи разрешения на его доставку и использование в 2024 году.