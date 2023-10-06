Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

В сентябре их объем сократился на 1,7%, составив $39,7 млрд, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международные резервы Украины в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"В сентябре международные резервы снова несколько снизились - на 1,7%, до $39,7 млрд. Это было ожидаемо, потому что в этом месяце НБУ (Национальный банк Украины - прим. ТАСС) продал рекордный объем валюты с начала года", - написал он в Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что это также связано с уменьшением финансовой помощи стран Запада Киеву. В сентябре ее объем был меньше суммы продажи валюты и обслуживания долга, информировал Железняк.

В августе, по данным Национального банка Украины, международные резервы страны снизились на 3,2%, составив $40,39 млрд. Тогда регулятор потратил $2,45 млрд на интервенции на валютном рынке.

Нацбанк Украины с 3 октября отказался от политики фиксированного курса гривны, которая действовала с 24 февраля 2022 года, и ввел управляемый гибкий курс. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. НБУ также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами. В первый день после этого решения средний курс доллара вырос на Украине на 25 копеек (примерно на 0,65%).