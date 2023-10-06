Минцифры предложило правила применения цифрового паспорта

Предоставление такого документа предлагается сделать через QR-код, который формируется на портале "Госуслуг"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило правила применения приложения "Госуслуги" для идентификации граждан РФ при помощи цифрового паспорта. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, гражданин сможет предоставлять удостоверение личности через приложение при условии, если он разместил свои биометрические данные в единой биометрической системе, или разместил их самостоятельно через сканирование в мобильном приложении "Госуслуги" своего загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика, или через сдачу своей биомтерии в Многофункциональных центрах.

Предоставление цифрового паспорта предлагается сделать через QR-код, который формируется на портале. Хранение же представленных гражданином сведений в электронной форме с использованием мобильного приложения не допускается. После их проверки такие персональные данные подлежат незамедлительному уничтожению. Согласие на предоставление гражданином документа с помощью мобильного приложения заверяется простой электронной подписью, с помощью которой была осуществлена аутентификация на едином портале "Госуслуг".

При помощи цифрового паспорта будет возможно, в частности, подтвердить возраст совершеннолетия для покупки алкогольной или табачной продукции, подтвердить возраст для посещения музея или массового мероприятия, посадки в поезда дальнего следования, оформления услуг связи, получения госуслуг и финансовых операций в банках, а также оформления пропусков на территории организаций, заселение в гостиницу и отправке почтового отправления.

Ведение реестра и сроки

Вместе с тем, документом предложено создать реестр юрлиц, которым будет доступно сканирование документов. Информация будет передаваться уполномоченной организацией в Минцифры.

С 1 января 2024 года, согласно проекту, у граждан страны может появиться возможность представлять в качестве подтверждения данных QR-код. С 1 января 2025 года предлагается приравнять представление гражданином сведений в электронной форме через QR-код или мобильное приложение с использованием мобильного приложения к предъявлению таких документов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте 18 сентября. Указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. В Минцифры позднее уточнили, что бумажные документы сохраняют статус даже при наличии цифровых - их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.