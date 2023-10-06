В Греции заявили, что ЕС нельзя выделять больше средств Украине и меньше своим гражданам

По словам греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, "фонд солидарности очень мал, он уже исчерпан"

АФИНЫ, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюзу нельзя выделять больше средств Украине и меньше гражданам стран сообщества, переживающим стихийные бедствия в результате климатических изменений. Такое мнение выразил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Премьера, слова которого приводит пресс-служба правительства Греции, попросили разъяснить суть его предложения увеличить ресурсы фонда солидарности Европы на €2,5 млрд для ликвидации последствий стихийных бедствий в пострадавших странах. "Мы просим гораздо больше денег для Украины - и правильно делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, но я объяснял в Европейском совете, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время иметь гораздо меньше ресурсов по сравнению с теми, которые мы даем Украине, для помощи европейским гражданам, переживающим стихийные бедствия", - ответил Мицотакис.

По его словам, "фонд солидарности очень мал, он уже исчерпан". "Греция преуспела в том, чтобы претендовать на максимальную гибкость в использовании имеющихся у нее ресурсов, чтобы противостоять стихийным бедствиям, которые в первую очередь затронули [область] Фессалию, но ясно, что этого недостаточно, поскольку весьма вероятно, что мы столкнемся и с другими подобными явлениями в будущем. Вот почему я считаю, что увеличение фонда солидарности на €2,5 млрд при общем пересмотре, превышающем €65 млрд, - это сумма, которая нас не должна беспокоить. Полагаю, что эта позиция становится более понятной Европейскому совету, хотя нам еще далеко до общего согласия", - подчеркнул Мицотакис.

Премьер выразил мнение о необходимости корректировки подхода ЕС к расходам на оборону. "Греция - страна, которая много тратит на свою оборону. Но эти издержки также имеют европейское измерение. Мы укрепляем оборону не только для того, чтобы обеспечить сохранение нашего национального суверенитета, мы также усиливаем общие возможности Европы по укреплению ее стратегической автономии", - добавил он.