6 октября, 18:20

Кабмин выделил 150 млн рублей Республике Алтай на социально значимые расходы

Средства, в частности, пойдут на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Республике Алтай 150 млн рублей, средства, в частности, пойдут на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Властям региона поручено направить дотации на обеспечение социально значимых расходов бюджета. Минфин РФ должен осуществить контроль за целевым использованием средств и представить доклад в правительство до 1 марта 2024 года.

Отмечается, что дотации выделены в рамках программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами". 

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