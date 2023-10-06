Кабмин выделил 150 млн рублей Республике Алтай на социально значимые расходы

Средства, в частности, пойдут на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Республике Алтай 150 млн рублей, средства, в частности, пойдут на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Властям региона поручено направить дотации на обеспечение социально значимых расходов бюджета. Минфин РФ должен осуществить контроль за целевым использованием средств и представить доклад в правительство до 1 марта 2024 года.

Отмечается, что дотации выделены в рамках программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".