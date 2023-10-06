6 октября, 18:21

Армения подтвердила, что попросила Россию об увеличении квоты на топливо

Просьба частично была удовлетворена, сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур республики

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Армения обратилась с просьбой к РФ увеличить квоту на поставки дизельного топлива и бензина, частично она была удовлетворена. Об этом в ответ агентству Armenpress сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

"Согласно подписанному в 2013 году соглашению между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению, РФ утверждает индикативные квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год. В октябре 2023 года квота на бензин и дизельное топливо была исчерпана, и армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квоты, которая была частично удовлетворена", - отметило ведомство. Увеличение квоты дало возможность импортерам Армении покупать у России и ввозить 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива, пояснили в министерстве, добавив, что "Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин".

Ранее МИД РФ распространил информацию, что в ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что Москва пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения, несмотря на введение 21 сентября правительством РФ временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны. 

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