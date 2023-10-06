В Минэнерго сообщили, что не видят затоваривания на рынке топлива из-за запрета экспорта

Первый замглавы ведомства Павел Сорокин уточнял, что срок действия запрета будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики в настоящий момент не наблюдает затоваривания топливом на рынке России после введения запрета экспорта топлива, который сегодня был частично снят. Об этом журналистам сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

"Наша задача не допустить затоваривания, и мы этого сейчас не наблюдаем", - сказал он.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.