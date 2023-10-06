6 октября, 18:26,
обновлено 6 октября, 18:46

В Минэнерго сообщили, что не видят затоваривания на рынке топлива из-за запрета экспорта

Первый замглавы ведомства Павел Сорокин уточнял, что срок действия запрета будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики в настоящий момент не наблюдает затоваривания топливом на рынке России после введения запрета экспорта топлива, который сегодня был частично снят. Об этом журналистам сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

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"Наша задача не допустить затоваривания, и мы этого сейчас не наблюдаем", - сказал он.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
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