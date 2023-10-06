Шульгинов заявил, что цены на АЗС уже снижаются

Как отметил глава Минэнерго, "это рыночная история"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Меры правительства РФ по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Министр отметил, что уже фиксируется снижение цен. "Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", - сказал Шульгинов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям быстрее отражать снижение биржевых цен на топливо в мелком опте. Цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно. При этом, по данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 6 октября кабмин утвердил новые системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизеля. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца этого года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина пятого класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина, то есть с 6 ноября.