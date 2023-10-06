Минэнерго заявило, что идею создания единого спецэкспортера топлива пока не рассматривают

Правительство ранее утвердило новые системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Идея создания единого спецэкспортера топлива в РФ пока не рассматривается, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Мы пока не рассматриваем эту меру", - сказал он.

Правительство России 6 октября утвердило новые системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были снижены вдвое с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизеля. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца этого года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина пятого класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, сказано в постановлении, то есть с 6 ноября.