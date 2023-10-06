В Москве наградили лучшие промышленные предприятия

Церемонию провели в концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Лучше крупные и средние предприятия Москвы получили награду PromMOSCOW, торжественная церемония состоялась в концертном зале "Зарядье".

"Сегодня мы собрались в преддверии Дня московского промышленника. И нам действительно есть что отмечать. Долгое время существовало предубеждение, что из Москвы промышленные предприятия уходят. На самом деле это не так, и последние годы это продемонстрировали особенно ярко. <...> Я хочу от всей души поздравить вас с наступающим праздником и пожелать всего самого хорошего и доброго, а также наградить тех, кто отличился за прошедший период", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что за последние пять лет объемы обрабатывающей промышленности Москвы увеличились более чем в два раза. "Даже несмотря на сложный прошлый год, когда все предприятия столкнулись с ограничениями, мы смогли увеличить объемы обрабатывающей промышленности на 17%. В этом году мы продолжаем так же динамично развиваться и видим по итогам состоявшегося периода рост порядка 14%", - подчеркнул заммэра.

По его словам, московская промышленность составляет седьмую часть от всей промышленности России. В Москве на промпредприятиях работают более 700 тыс. человек. Ежедневно горожане пользуются теми товарами, которые производят московские предприятия.

"Это касается и продуктов питания, и жилья, и бытовых приборов, и, что немаловажно, медицинских изделий. За последние годы в Москве открылось несколько крупных заводов, и мы развиваем медицинский кластер, фармацевтический. В ближайшие годы откроем еще порядка четырех крупнейших заводов и займем лидирующие позиции в стране", - добавил Ефимов.

Лучшие предприятия

Всего за звание лауреата премии предприятия боролись в семи номинациях. В номинации "Эффективный промышленный комплекс" победило предприятие ООО "Элкат".

"В этом годы мы отпраздновали 35 лет. <...> Москва действительно стала крупнейшим центром обрабатывающей промышленности. И для меня большая честь, что мы смогли внести толику от себя в это", - сказал генеральный директор Максим Третьяков.

В номинации "Эффективный резидент особой экономической зоны Москвы" победителем признали компанию по производству сетевого оборудования для бизнеса и телекоммуникаций ООО "Бифорком ТЕК". Награду в номинации "Крупнейший построенный промышленный объект" получила компания, застроившая 93,7 тыс. кв. м, - ООО СЗ "ПСФ "Крост".

Победителем в номинации "Рост производительности труда" стала компания - производитель источников бесперебойного питания ООО "Парус электро".

Победу в номинации "Открытое промышленное предприятие" отдали АО "БРПИ". "Спасибо огромное! Это, конечно же, большая честь. <...> Московская фабрика мороженого и впредь будет производить вкусные, полезные и инновационные сорта. Конечно же, я думаю, что мы будем и дальше приумножать нашу сладкую промышленность. Всех приглашаю к нам в гости", - сказала генеральный директор компании Агнесса Осипова.

Лауреатом премии в номинации "Спортивное промышленное предприятие" стала компания АО "Газпромнефть - МНПЗ". И в седьмой номинации победителем стало предприятие АО МПБК "Очаково". Все лауреаты поблагодарил власти Москвы за систематическую поддержку и помощь.