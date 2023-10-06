Bloomberg: Азербайджан может не выполнить план по удвоению поставок газа в ЕС к 2027 году

По сведениям агентства, республика вела переговоры об условиях поставок с более чем 10 европейскими странами, но они пока не принесли результатов

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. План Азербайджана удвоить экспорт газа в ЕС под угрозой, поскольку переговоры зашли в тупик. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Азербайджан вел переговоры об условиях поставок с более чем 10 европейскими странами, но они пока не принесли результатов. Изменение позиции по закупке газа произошло после того, как энергетический кризис в Европе ослаб, отмечает агентство. Европейские покупатели сейчас не решаются брать на себя обязательства по использованию ископаемого топлива в ближайшие десятилетия, а другие варианты, такие как дополнительные поставки сжиженного природного газа, начнут поступать в ближайшие несколько лет, утверждает Bloomberg. В отличие от постоянных трубопроводов большая часть новой инфраструктуры СПГ включает в себя плавучие терминалы, которые можно отключить и переместить в другое место, когда спрос упадет. Отмечается, что сроки расширения трубопровода из Азербайджана могут стать проблемой, так как в 2027 году на рынке будет наблюдаться переизбыток предложения СПГ.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии и по 1 млрд куб. м - на долю Греции и Болгарии. Согласно меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики, подписанному 18 июля прошлого года между Азербайджаном и Евросоюзом, поставки газа в Европу в ближайшие пять лет увеличатся вдвое - до 20 млрд куб. м в год.