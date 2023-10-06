СМИ: кредиторы Sberbank CZ получат большую часть средств до конца года

По сведениям портала irozhlas.cz, кредиторы считают процесс проведения выплат чрезмерно затянувшимся

ПРАГА, 6 октября. /ТАСС/. Кредиторы Sberbank CZ, являвшегося "дочкой" Сбербанка в Чехии и прекратившего деятельность после 24 февраля 2022 года, получат большую часть средств до конца года. Об этом сообщила арбитражная управляющая банка Иржина Лужова, слова которой привел новостной портал irozhlas.cz.

"Ведется полным ходом подготовка промежуточного графика, который будет включать базу данных кредиторов, величину задолженностей перед ними и данные уполномоченных для получения выплат. Идет также выбор посредника, через которого выплата будет проведена", - процитировал портал Лужову. Городской суд Праги объявил о банкротстве Sberbank CZ в августе 2022 года.

Между тем кредиторы, согласно порталу, считают процесс проведения выплат чрезмерно затянувшимся. Они говорят, что теряют ежегодно более 10% средств из-за инфляции.

Кредитный портфель Sberbank CZ был продан банку Česká spořitelnaза $1,7 млрд. Таким образом была получена большая часть средств для покрытия долговых обязательств "дочки" Сбербанка.

Дебиторская задолженность Sberbank CZ превышает $2,5 млрд. У банка, согласно порталу, 16 тыс. кредиторов. Его задолженность, по словам Лужовой, должна быть полностью погашена.