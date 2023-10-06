В Литве из-за штормового ветра ограничили судоходство в Клайпедском порту

Как сообщила представитель дирекции порта Игне Ротаутайте-Пукене, скорость ветра составляла 17-22 м/с

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы на Балтийском море. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила представитель дирекции порта Игне Ротаутайте-Пукене.

"Ветер до штормовых значений усилился после 19:00. Его скорость составляла 17-22 м/с. В порту в связи с этим временно ограничено судоходство", - сказала она.

Это второе за неделю ограничение судоходства в Клайпеде. К такой мере пришлось прибегнуть и 5 октября.

Как сообщил Гидрометцентр, на побережье Балтики в районе Клайпеды в ночь на субботу ожидается штормовой ветер со скоростью до 30 м/с.