Молдавия намерена получить у Норвегии грант в €34 млн для закупки газа

Эти средства также предназначены для диверсификации поставщиков энергоресурсов

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии рассчитывает получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) грант в размере €34 млн для закупки природного газа (ПГ).

"Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении заключения соглашения между нашей страной и ЕБРР о выделении правительством Норвегии гранта в размере €34 млн. Он будет предоставлен через ЕБРР" , - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Эти средства предназначены для закупки природного газа и пополнения запасов, а также на диверсификацию поставщиков энергоресурсов. ЕББР уже выделял Молдавии в прошлом году кредит в €300 млн для закупки газа у европейских поставщиков под обязательство не закупать ПГ у российской компании "Газпром".

Как заявил в четверг министр энергетики Виктор Парликов, республика продолжает закупать топливо у "Газпрома". По его словам, весь полученный российский газ Кишинев направляет в Приднестровье для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, принадлежащей ПАО "Интер РАО". Станция покрывает более 80% потребностей республики в электроэнергии. Парликов отметил, что при оптимальной цене правобережная часть Молдавии тоже будет закупать газ у "Газпрома". Бывший президент страны Игорь Додон раскритиковал Кишинев за закупку того же российского газа у европейских поставщиков, но с переплатой.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В декабре прошлого года правобережная часть Молдавии перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а полученный от "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье. Со своей стороны "Газпром" сообщил, что ежесуточно получает от компании "Молдовагаз" заявки на поставку ПГ и выполняет их.