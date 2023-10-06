Железнодорожный тариф на перевозку грузов с 1 декабря вырастет на 7,6%

Тариф на перевозку пассажиров внутри России в плацкартных и общих вагонах проиндексируют на 10,75%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тариф на перевозку грузов по железнодорожной сети с 1 декабря 2023 года проиндексируют на 7,6%, говорится в проекте приказа Федеральной антимонопольной службы.

"Проектом приказа предусматривается индексация с 1 декабря 2023 года действующих тарифов, сборов ‎и платы в отношении перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов на 7,6% на основе прогнозных параметров индекса потребительских цен (в среднем за год), как это предусмотрено действующим распоряжением № 2991-р, с включением индексации в индексируемую базу", - говорится в документе.

Кроме того, отмену понижающего коэффициента на перевозку каменного угля по ж/д сети планируется продлить до конца 2024 года.

В документе отмечается, что с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет действовать еще дополнительная целевая надбавка к железнодорожному тарифу в размере 2% в связи с капитальным ремонтом инфраструктуры. Кроме того, для обеспечения транспортной безопасности с 1 декабря 2023 года тариф будет увеличен на 1%.

Тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах

Также, согласно документу, железодорожный тариф на перевозку пассажиров внутри России в плацкартных и общих вагонах с 1 декабря будет проиндексирован на 10,75%. "Проектом приказа предусмотрена индексация с 1 декабря 2023 года <...> на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования ‎во внутригосударственном сообщении в плацкартных и общих вагонах, сборы и платы за дополнительные работы (услуги), связанные с такими перевозками, пробег собственных (арендованных) пассажирских вагонов, перевозки багажа и грузобагажа в составе поездов дальнего следования, на 10,75%", - отмечается в записке.

При этом тарифы на перевозку пассажиров в пригородных поездах вырастут на 7,6%, отмечается в документе.

Ранее в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, подготовленном Минэкономразвития РФ отмечалось, что тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом с 2025 года могут вырасти на 7,5%, с 2026 года - на 7,3%.

Также в материалах к социально-экономическому прогнозу отмечалось, что рассматривается возможность принятия отдельных тарифных решений в отношении контейнерных перевозок, перевозок минерально-строительных грузов и порожнего пробега полувагонов.