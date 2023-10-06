Лихачев заявил о готовности России предложить Узбекистану крупные и малые АЭС

Речь идет о суммарной мощности до 330 МВт, уточнил глава госкорпорации

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" может предоставить партнерам из Узбекистана расширенное предложение, включающее атомные электростанции как большой, так и малой мощности. Об этом заявил в эфире Первого канала глава корпорации Алексей Лихачев.

"Сегодня прозвучала уже <...> просьба включить в пакет договоренностей [с Узбекистаном] еще тему малых электростанций. У нас есть такие предложения на базе реактора РИТМ-200, речь идет о мощности до 330 мегаватт суммарной. Я думаю, что у нас будет такое большое расширенное предложение, включающее как большую, так и малую мощность", - сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

6 октября президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Россию с официальным визитом.

29 декабря 2017 года Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает совместную работу по нескольким направлениям, в том числе по строительству АЭС в республике и разработке урановых месторождений.

7 сентября 2018 года страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "3+" планируется построить в районе озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области Узбекистана. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2028 г. Стоимость проекта составит порядка $11 млрд. На перспективной площадке сооружения ведутся изыскательские работы.

Ранее Лихачев отмечал, что Росатом развивает сотрудничество с Узбекистаном не только в ядерной сфере - например, идет работа над созданием совместного кластера композитных материалов. Также 18 сентября Росатом и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины.